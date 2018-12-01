Siirtli çocuklar, kodlama eğitimiyle tanıştı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Siirt'in Pervari ilçesinde öğrenim biriminde çocuklar, problem tanımlama ve çözme, programlama, dijital okuryazarlık gibi konularda eğitim alacakları Algo Dijital ile tanıştı.

Algo Dijital kodlama eğitiminde çocuklarla bir araya gelen TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Google.org desteğiyle hayata geçen algodijital.com açık platformu ile tüm çocuklar, geleceğin alfabesi olarak adlandırılan kodlamayla tanışıyor, temel dijital becerilerini geliştiriyor ve algoritmik düşünmeyi öğreneceklerini söyledi. Tosyalı, “Çocuklar, Algo Dijital ile dijital okuryazarlıktan, dijital güvenliğe kadar sanal dünyanın alfabesini öğrenmenin yanı sıra, internet kullanımı konusunda da bilgi sahibi oluyor. Böylece sanal dünyada buldukları bilgiyi doğru şekilde değerlendirebiliyor, teknolojinin kötü kullanımına karşı farkındalık sahibi bireyler olarak yetişmeleri için gereken doğru davranışları oyunlarla öğreniyorlar” dedi.