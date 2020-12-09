İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirtli din alimi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

Siirt’in yetiştirdiği alimlerden molla Sadullah Toprak (89), korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Siirt'in yetiştirdiği alimlerden molla Sadullah Toprak (89), korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.


Siirt'in ulemalarından İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunlarından din alimi molla Sadullah Toprak, korona virüse yakalandı. Siirt'in Tillo ilçesinde yaşayan molla Sadullah Toprak, tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Toprak, Tillo ilçesindeki mezarlığa defnedildi. Toprak'ın vefatı Siirt kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.