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Siirtli engelli ve çocuklardan doğa yürüyüşü

Siirt’te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda devlet korumasında olan çocuk ve engelliler, 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe Yolu’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda devlet korumasında olan çocuk ve engelliler, 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünde başlayan yürüyüş 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nun geçilmesinin ardından, Botan Çayı kenarında yer alan Yerlibahçe köyü Asma köprünün bulunduğu alanda son buldu. Doğa güzelliğine sahip Botan Vadisi ve tarihi Akabe Yolu'nda gerçekleştirilen yürüyüşte koruma altındaki çocuk ve engelliler keyifli anlar yaşadı.

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