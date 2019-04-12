Siirtli engelli yüzücülerden madalya

Trabzon'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda Siirtli yüzücüler 2 madalya aldı.

Trabzon Mehmet Akif Ersoy olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya 17 ilden 33 kulüp, 125 sporcu katıldı. Şampiyonada serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde müsabakalar gerçekleşti. Yarışmaya Siirt'ten katılan Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan bedensel ve işitme engeliler yüzme sporcularından Şan Erten 100 metre serbest dalış Türkiye 2'ncisi, Haci Çağlar 100 metre kurbağalamada Türkiye 2'ncisi olarak derece elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını belirten bedensel ve işitme engelliler yüzme antrenörü Halil Taş, sporcuların büyük bir azimle çalışarak madalya almalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Taş, "Müsabakalara hazırlanırken antrenmanlara sıklaştırdık. Büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyorduk. 2'ncilik derecesiyle döndük. İnşallah önümdeki Türkiye şampiyonlarında birincilik elde ederiz" dedi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, şampiyonada dereceye giren sporculara başarı dileklerinde bulunarak, sporcular para ödülü ile ödüllendirdi.