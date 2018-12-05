Siirtli genç çiftçiler, Aydın'da tarım ve hayvancılığı öğreniyor

Siirt'ten 20 genç çiftçi, Aydın'a giderek tarım ve hayvancılık konularında eğitim almaya başladı.

Siirt'in Tillo İlçe Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın'ın Söke Tarımsal Yayım ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde Siirtli 20 genç çiftçi Aydın, Söke, Kuşadası, Didim çevresini gezerek, tarım ve hayvancılık konularında eğitim almaya başladı. Tarımsal eğitim almaları için 20 genç çiftçiyi Aydın'a gönderdiklerini söyleyen Tillo Kaymakamı Erkan Savar, genç çiftçilerin tarımsal alanları gezerek bitkisel ve hayvansal üretim konularında bilgilendirildiğini söyledi. Kaymakam Savar, "Genç çiftçilerimiz yeni tarım teknolojilerini öğrenme fırsatı buluyor. Bitkisel ve hayvansal konularında öğrendiklerini kendi uğraştıkları alanlarında uygulayarak üretimi sağlayacaklar. Alacakları eğitimler sayesinde tarım ve hayvancılık alanlarında kendilerini geliştirip bağ ve bahçelerinde oluşabilecek ağaç hastalıklarına karşı nasıl mücadele edebileceklerini öğrenecekler ve buda her zaman tarım da ve hayvancılıkta üretimi sağlamış olacaktır" dedi.

Genç çiftçilerin tarım ve hayvancılığı daha profesyonel yapmalarını sağlamak amacıyla Aydın gezisinin faydalı olduğunu belirten Eğitim Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Çağdaş Can Toprak ise, "Çiftçiler bölgede bulunan tarımsal alet ve makine üretimi gerçekleştiren tesisleri inceleyerek yetkililer tarafından bilgilendiriliyor. Eğitimde genç çiftçiler uygulamaları yerinde görme ve merak ettikleri konular ile ilgili bilgi edinme şansı buluyorlar" diye konuştu.