Siirtli genç çiftçiler, eğitimlerini tamamladı

Aydın'da tarım ve hayvancılık konularında eğitimlerini tamamlayan Siirtli 20 genç çiftçi sertifika aldı.

Siirt'in Tillo İlçe Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın'ın Söke Tarımsal Yayım ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde Siirtli 20 genç çiftçi Aydın, Söke, Kuşadası, Didim çevresini gezerek, tarım ve hayvancılık konularında iki haftalık eğitim programını tamamlandığı belirtildi. Genç çiftçilerin tarım ve hayvancılık eğitim programını tamamladıklarını söyleyen Eğitim Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Çağdaş Can Toprak, "2 hafta boyunca genç çiftçilerimiz bölgede bulunan tarımsal alet ve makine üretimi gerçekleştiren tesisleri inceleyerek yetkililer tarafından bilgilendirildi. Eğitimde genç çiftçiler uygulamaları yerinde görme ve merak ettikleri konular ile ilgili bilgi edinme şansı buldular. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki üretime yönelik çalışmalarını tamamlayarak sertifika aldılar. Şimdiden genç çiftçilerimize başarılar dilerim” dedi.