Siirtli genç çiftçilere 148 adet keçi dağıtıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘Genç Çiftçi Hibe Projesi' kapsamında üçü kadın olmak üzere 4 genç çiftçiye 148 adet keçinin dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Baykan, Tillo, Şirvan İlçelerinde 4 genç çiftçiye 148 adet keçi dağıttıklarını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı'nca genç çiftçi girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusunun istihdamına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirildiğini dile getirdi.

Demirhan, “İlimizde önümüzdeki günlerde 62 genç çiftçiye 2 bin 108 adet keçinin dağıtımını yapacağız. 2018 yılında 196 genç çiftçiye 5 milyon 880 bin TL olmak üzere son üç yılda 553 genç çiftçiye 16 milyon 590 bin TL hibe verilmiş olacaktır. Tüm genç çiftçilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.