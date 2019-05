Siirtli gençler BESYO hazırlığında

Siirt'te 110 öğrenci özel bir spor kulübü tarafından açılan kursla, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Yavuz Sultan Selim Lisesi salonu ve stadyumda 3 aydır devam eden kursu Mehmet Ali Yılmaz yönetiyor. Kendileri için her öğrencinin başarılı olmaya aday bir kimse olduğunu belirten Yılmaz, her öğrenci ile özel ilgilendiklerini ve eksikliklerini belirterek nasıl başarılı olabilecekleri konusunda onları yönlendirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Milli sporcuyum. Ayrıca beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okumaktayım. Amacımız elimizden geldiği kadar öğretmen adaylarımızı farklı farklı üniversitelere yerleştirmek bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız” dedi.

Beden eğitimi öğretmeni olmayı istediğini belirten Neşegül Sevilgen, lise son sınıf öğrencisi olduğunu, akademide hedeflerime ulaşmak için çalıştığını belirtti. Sevilgen, "Gerek salon gerek koşu antrenmanlarımız olmak üzere haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Tek hayalim Marmara Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliğini kazanmak. Burada bana destek olan tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Umut Nasrullah Özhelvacı da, "Hayalim olan beden eğitimi öğretmenliği için bu aileye katıldım. Burada hocalarımızın nezaretinde haftada 6 gün gerek salon gerek stadyumda koşu antrenmanlarımız oluyor. Profesyonelce bu işleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer lise son sınıf öğrencisi Ayşe Toprak çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için eğitim aldığını söyledi. Toprak, "Haftanın 6 günü antrenman yapmaktayız. Bugün antrenmanımız koşu olduğu için stadyumdayız. TYT'den yüksek puan almamız için hocalarımız hafta sonu ücretsiz Türkçe ve matematik kursları düzenlemekte. Umarım çocukluk hayalim olan beden eğitimi öğretmenliğini gerçekleştiririm, Zirve Akademi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.