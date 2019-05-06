Siirtli güreşçiler bölge 2'ncisi oldu

Siirt'te düzenlenen liseler arası gençler A kategori grekoromen ve serbest güreş grup birinciliği müsabakaları yapıldı. Siirtli gençler, takım halinde bölge 2'incisi olmayı başardı.

Siirt kapalı spor salonunda yapılan grup güreş müsabakalarına 10 ilden 175 sporcu katıldı. Şampiyonada gençler A grekoromen ve serbest sitil güreş gurup müsabakaları Siirt'ten 19 sporcu katıldı. Müsabakalara Siirt'ten katılan Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan güreşçilerden grekoromende dalında 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde bölge 2'ncisi olarak derece elde etti.

Liseler arası gençler A kategori grekoromen ve serbest güreş grup şampiyonası müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını belirten Aziz Savuk, sporcuların büyük bir azimle çalışarak madalya almalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Savuk, "Müsabakalara hazırlanırken antrenmanlara sıklaştırdık. Büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyorduk. 6 madalya almayı başardık. İnşallah önümüzdeki Türkiye şampiyonlarında daha fazla dereceler elde ederiz" dedi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, şampiyonada dereceye giren sporcuları kutlayarak önümüzdeki günlerde yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacak sporculara başarılar diledi.