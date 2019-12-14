İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirtli güreşçiler minderden madalyayla döndü

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Güreş Greko-Romen ve Serbest grup müsabakalarında Siirtli güreşçiler madalya alarak şehre döndü.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Güreş Greko-Romen ve Serbest grup müsabakalarında Siirtli güreşçiler madalya alarak şehre döndü.


Hilvan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda Siirt'ten 10 sporcu madalya aldı. Yarışlarda Greko-romen ve serbest kategorilerde müsabakalar gerçekleşti. Yarışmaya Siirt'ten katılan Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sporcularından greko-romen dalında farklı kilolarda derece yapan Muhammed Emin 2'inci, Serhat Ay birinci, Emrullah Yıldız 3'üncü, Resul İncecik 3'üncü, Ömer Özdemir 2.'ci, Bedri Baykara 3'üncü, Yusuf Tekin 3'üncü, Mahmut Dönmez birinci, İbrahim Ödümlü 3'üncü, Şükrü Çoşkunlar 3'üncülük derecesi elde etti.


Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, sporcuları makamında kabul ederek Gaziantep ilinde yapılacak yarı finaller öncesinde başarı dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.