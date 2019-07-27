Siirtli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Siirt'ten kesin kayıt yaptıran 101 hacı adayı için il müftülüğü önünde toplandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarından ülke adına hayırlı dualar istediğini dile getirdi. Altıok, haccın sabır gerektiren bir ibadet olduğunu, bunun için her hangi bir sebeple karşılaşılan olumsuzluklara sabır gösterilmesi gerektiğine işaret ederek kutsal beldelerde ülkemize dua edilmesini ve en iyi şekilde temsil edecek hacılara ‘Salimen' gidip ‘Ganimen' dönebilmeleri için dua niyazında bulundu.

Hacıların 7 Eylül'de yurda dönüş yapacakları belirtildi.