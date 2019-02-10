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Siirtli kadın boksörler şampiyonaya hazır

Siirtli kadın boksörler, Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.


İstanbul Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonunda yapılacak olan yıldız ve büyük kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Siirt'ten 8 kadın sporcunun katılacağı belirtildi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan 11-17 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan yıldız ve büyük kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Siirt'ten 10 sporcu ile 2 antrenör katılacağı belirtildi.


Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası'na katılacak olan Siirtli boksörler, turnuvadan şampiyonlukla dönmek istiyor. Şampiyonaya iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen antrenör Suat Yüksek, “11-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da maçlarımız var. Şampiyonaya hazırız. Buradaki amacımız şampiyonadan madalya almaktır. İlimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını madalyalarla alırız” diye konuştu.

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