Siirtli kadın boksörler şampiyonaya hazır

İstanbul Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonunda yapılacak olan yıldız ve büyük kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Siirt'ten 8 kadın sporcunun katılacağı belirtildi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan 11-17 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan yıldız ve büyük kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına Siirt'ten 10 sporcu ile 2 antrenör katılacağı belirtildi.

Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası'na katılacak olan Siirtli boksörler, turnuvadan şampiyonlukla dönmek istiyor. Şampiyonaya iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen antrenör Suat Yüksek, “11-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da maçlarımız var. Şampiyonaya hazırız. Buradaki amacımız şampiyonadan madalya almaktır. İlimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını madalyalarla alırız” diye konuştu.