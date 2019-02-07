Siirtli kadın girişimcilerin projeleri desteklenecek

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi kapsamında tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı başlatıldı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi kapsamında tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı başlatıldı.

Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren yenilikçi, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden, rol model olabilecek 18-40 yaş arası 75 kadına İŞKUR-KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 5 gün süreli uygulamalı girişimcilik eğitimi verileceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tarımda kadınlara yönelik başlatılan eğitimlerin tarımda verimliliği artıracağı gibi istihdam olanaklarının da doğacağını söyledi. Demirhan, "Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan, olabilecek genç kadın çiftçilere yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının oluşturulması, istihdam olanaklarının artırılması ve korunması, ekonomik faaliyet düzeylerinin çeşitlendirilmesi, farkındalık oluşturulması açısından oldukça önemlidir. 2019 yılı tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı kapsamında başvurular 15 Mart 2019 tarihine kadar Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılabilecektir" dedi.