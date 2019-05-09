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Siirtli kadınlar boccede takım halinde birinci oldu

Siirtli sporcular Adıyaman’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Şampiyonası’nda derece elde etti.

Siirtli sporcular Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Şampiyonası'nda derece elde etti. Kadınlar takım halinde birinci olurken, erkek takımı da üçüncülük elde etti.


Adıyaman'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi bocce yarı final müsabakalarına 64 sporcu katıldı. Müsabakalara Siirt'ten katılan kadınlar takım halinde birinci olurken erkek takımı da üçüncü oldu. Elde edilen başarının ardından takımlar, 29-30 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Kadın ve erkek bocce takımlarını tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, takımlara başarı dileğinde bulundu.

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