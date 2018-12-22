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Siirtli kadınlar öğrendikleri el becerisiyle çeyizlerini hazırlıyor

Siirt Belediyesi bünyesinde açılan dikiş-nakış kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Orhan Doğan Parkında açılan dikiş-nakış kursuna katılan kursiyerler, yaptıkları bir birinden güzel ve özel ürünlerle ustalara taş çıkarıyor. El sanatları kursuna kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen, kurs hocası Elvan Teymur, "Kursa 40 kursiyerimiz aktif bir şekilde katılıyor. Kursumuzda sürekli program değiştirerek kurslarımızı yürütüyoruz. Bu programlar kursiyerlerimizin ihtiyaçlarına göre işleniyor. Kursiyerlerin nakış kursuna geliş amaçları ise meslek öğrenmelerinin yanında daha çok sosyal faaliyet alanı ve boş zamanlarında el sanatlarını öğrenmeleridir. Genç kızlar kendilerine çeyiz hazırlığı yapmak için kursumuza geliyorlar. Kursiyerlerimiz severek ve zevk alarak bu eğitimleri alıyorlar. Bu yüzden kursiyerlerimiz çok mutlu ve memnunlar. Kursumuzda verdiğimiz eğitimler arasında kanaviçe, el sanatları, iğne oyası, dantel, İngiliz işi eli eşi yapan arkadaşlarımız var. Kursiyerler ise bu tür kursların açılmasından dolayı mutlu oluyorlar” dedi.


Kursiyerlerden genç kızların kursta öğrendikleri ile kendi çeyizlerini de hazırladıkları belirtildi.

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