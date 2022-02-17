Siirtli kadınlar yılda 500 ton asma yaprağı ile ekonomiye katkı sağlayacak

Siirt'te Kadın Kalkınma Kooperatifi üyeleri, asma yaprağı tesislerinde eğitim görmek üzere Tokat'a uğurlandı. Eğitim sonrası kadınlar, yılda 500 ton asma yaprağı üretimi ile ekonomiye katkı sağlayacak.

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Şirvan Pirinçlik köyünde kurulan kadın kooperatifiyle çevre köylere yeni bir istihdam kapısı açılmış olacağını söyledi. Demirhan, Pirinçlik köyünde kurulan tayfi üzümü yaprağı salamura tesisi ile ilk etapta 500 ton üretim olan salamura yaprak üretiminin 5 yılın sonunda 5 bin tona çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etti. Tesisin kurulumu ve kadınların üretimde yer alması ile kent ekonomisinin gelişmesi için yeni bir istihdam kaynağı oluşturacaklarını dile getiren Demirhan, “Bölge kadınlarımız üretimde yer alacak. İlimiz ekonomisinin gelişmesi için yeni bir istihdam kaynağı oluşturulmuş olacaktır. Projede ilk etapta 40 kadın ve ailesine istihdam kapısı açacaktır. Tokat'a yolcu edeceğimiz arkadaşlarımız, Şirvan Pirinçli köyünde kadın kooperatifi üyelerimiz olacaktır. Bugünkü yolculuğumuzda 5 kadın çiftçimiz, 5 teknik elamanımız ve Pirinçli köyünden 2 çiftçimiz yer alacak. Toplam 12 arkadaşımızı Tokat'a uğurlayacağız” dedi.

Kooperatif Başkanı Leman Yıldırım ise, salamura yaprak işleme tesisi için Türkiye'de alanında iyi bir seviyede olan Tokat'a yapılacak olan teknik geziyle üretim tesisi, üretim aşamaları, paketleme ve satış konusunda gerekli bilgileri alacakları için mutlu olduklarını kaydetti. Kooperatif üyeleri olarak bağcılık uygulamaları ve salamura yaprak üretim eğitimi alarak üretimde iyi bir yol kat edeceklerini aktaran Yıldırım, “Pirinçli köyünden kadınlarla beraber bir kooperatif kurmayı düşünüyorduk. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım alarak bunu büyütmeye karar verdik. Şimdi de Tokat'a gidiyoruz. Onlardan örnek alarak bizler de uygulayacağız. Bu konuda kadınların öncü olacağını düşünüyorum. Bunda da ilk adımları atacağımız için çok mutluyum” diye konuştu.