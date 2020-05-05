Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile yarışan güvercinlerine gözleri gibi bakıyor

Siirtli İdris ve Lokman Durmuş kardeşler, 220 metrekare alanda güvercin beslemeye başladı. Evlerinin bodrum katını çok sevdikleri güvercinlere ayıran kardeşlerin kuşları bir anda 200'e yükseldi. Yaklaşık 35 yıldır güvercin besleyen kardeşlerin güvercinlerin fiyatlarının toplamı 300 bin lira civarındayken, bazı güvercinlerin fiyatının ise ikinci el araçlarla yarıştığı öğrenildi.

35 yıldır güvercin beslediğini belirten İdris Durmuş, hobi olarak beslediği güvercinlerle zamanın büyük bir kısmını harcadığını, güvercinlere olan sevgisiyle herkesin ilgisini çektiğini söyledi. Durmuş, "Kuş besliyorum. 30-35 yıldır kuş sevgim var, kuş sevgisinden hariç kuş hastalığım var. Şuan burada bir sermaye yatıyor. Bazı kuşlarım var ikinci el araba fiyatına. Burada 300 bin liraya yakın kuş var. Kuşlara bir hevesle başladım küçüklüğümden beri. Kuşları çok seviyorum, sevdiğim içinde evin bütün bodrum katının hepsini kuşlarla doldurdum 200 taneye yakın kuş var, 300 bin lira değerinde kuşları sevdiğim için besliyorum" dedi.

"İkinci el araç fiyatına güvercin besliyorum"

Posta, rostov, güllü paça ve Mardin oyun güvercinlerin ayrı bir alıcısı olduğunu dile getiren Lokman Durmuş da güvercin meraklılarının ilgi gösterdiği nadir bulunan kuş türü güvercinlerin fiyatlarının bin liradan 40 bin liraya kadar olduğunu ifade etti. Lokman Durmuş, "Kuş merakım ağabeylerimden geldi. Burada 300 bin liraya kuş bulunuyor. İkinci el araç fiyatına kuşlarımız var. Kuş merakı bambaşka bir şeydir. Benim de bu merakım ağabeylerimden geldi. Çocuklarıma kadar kuş merakımız sürdürüyoruz. Bu kuşlarımız oyun kuşudur. Kostüm ve değişik kuşlarımız vardır. İşimiz gücümüz kuştur başka yapacak bir şey yok" diye konuştu.