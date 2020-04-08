Siirtli kız kardeşlerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası destek

Siirt'te iki kız kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına harçlıklarıyla katkıda bulundu.

Askeri lojmanda oturan Ceylin Ecrin ve Esrin Nur Uyanık kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbarada biriktirmiş oldukları 500 lirayla destek verdi. Annelerinin yardımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan kardeşler, evlerine gelen görevlilere paralarını teslim etti. Milli Dayanışma kampanyasına kardeşiyle birlikte destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ceylin Ecrin Uyanık, herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı. Uyanık, "3-4 aydır para biriktiriyordum kardeşimle birlikte. Bu parayı kendi isteklerimiz için biriktiriyorduk. Sağ olsun annemle babam bize para veriyordu, biz de biriktiriyorduk. Korona virüs hastalığı çıktı ve Cumhurbaşkanımız Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasını başlattı. Biz bu kampanyayı duyunca hemen bağış yapmak istedik. Önce ekiplere haber verdik. Sonra paralarımızı saydık. Paralarımızı saydıktan sonra kumbaradaki paralarımızı yetkililere verdik. Bu parayı veriyorum çünkü eve ekmek götüremeyen işsiz insanlar var. İşsiz olan evlere para girecek. Bu paralar ekmek olur, su olur, yemek olur, içecek olur bu şekilde dönecek insanların hiçbiri de aç kalmayacak. Ne olur sizde bağışlayın paralarınızı biz bize yeteriz Türkiyem” dedi.

Kardeşlerden Esra Uyanık ise "Annem, babam bana bu kumbarayı aldı. Hepimiz bu kumbaraya para atarak biriktirdik. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlamak istiyoruz" diye konuştu.

Görevliler aldıkları paraları Ziraat Bankası Siirt Şubesinde iki kardeşin adına açtıkları hesaptan kampanyaya bağışta bulundu.