İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirtli krosçular, bayanlarda ikinci, erkeklerde üçüncü oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Bölgesel Kros Ligi final yarışması, 16 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Bölgesel Kros Ligi final yarışması, 16 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep'te gerçekleştirildi.


Bölgesel kros ligine, Gaziantep, Siirt, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinden toplam 14 takım katıldı. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bayan ve erkek sporcular, büyük bir başarı yakalayarak, bayanlarda ikinci, erkeklerde de takım halinde üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda ilk üçe giren sporcu ve kulüplere kupaları verildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç sporcuları makamında kabul ederek, kendilerini kutladı. Olgaç, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilerek, kentte tüm spor dalları alanında çalışmaların devam ettiğini, spora ve sporculara bütçe imkanları dahilinde desteklerin devem edeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.