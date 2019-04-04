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Siirtli kursiyerler meslek öğrenip para kazanıyor

Siirt’te ambalaj ve matbaa fabrikasında eğitim gören kursiyerler, kurslar sayesinde meslek öğrenip para kazanıyor.

Siirt'te ambalaj ve matbaa fabrikasında eğitim gören kursiyerler, kurslar sayesinde meslek öğrenip para kazanıyor.


Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yıldır faaliyet gösteren ambalaj ve matbaa fabrikasında kursiyerler meslek öğrenip fabrikada iş sahibi oluyor. Siirt'te kurslar sayesinde birçok vatandaşın iş sahibi olduğunu belirten usta öğretici Seyfettin Kol, program kapsamında kursiyerlere kısa bir süre içerisinde verdikleri eğitimler sayesinde öğrencilerin meslek sahibi olduğunu söyledi. Kol, "Usta öğretici olarak fabrikada görev yapmaktayım. Burada iki buçuk aylık bir dönemde kursiyerlere kurs vererek bunları eğitiyorum. Eğittikten sonra istihdam ediliyorlar bu fabrikada ve burada yapılan çalışmadan dolayı herkes iş sahibi olmaktadır" dedi.

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