Siirtli miniklerden jimnastik kursuna yoğun ilgi

Spor salonunda minik öğrenciler jimnastik dersi alarak hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de esnek bir vücuda sahip oluyor. Jimnastik sporuna 4-12 yaş arası çocukların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Jimnastik Antrenörü Medine Türkmen, minik çocukların nezih ve güzel bir ortamda jimnastik antrenmanı yaparak güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Küçük yaşlarda spora başlamanın önemine değinen Türkmen, “Sporcularımız 4 ile 12 yaş gurubu arası içerisindeler. Bu süreçte 4 yaşındaki sporcularımızı deneme ile almaktayız ve 5 yaşından itibaren yarışmalara hazırlıyoruz. Yüzün üzerinde aktif sporcumuz mevcut. Geldiğimiz süreç içerisinden bu yana tabi pandemi de bizi etkilemekteydi. Bu süreçte 3 defa Anadolu Yıldızlar liginde yarı final gördük. Sporcularımızın hedefleri daha büyük hedeflerimize ulaşmak için daha sık çalışmaktayız. Sporcularımızın küçük yaşta seçmemizin tek sebebi daha esnek vücuda sahip olmaları ve bu çocukları temel eğitime işlememiz gerekiyor. Öğrencilerimizin yarışmalara katılması gereken durumlardan dolayı önce jimnastik hareketlerimizi değerlendirip çocuğa vücudunu tanıtıyoruz. Daha sonra ilerleyen süreçte çocuk performans sporcusu oluyor” dedi.

Jimnastik sporunu çok sevdiğini dile getiren 7 yaşındaki Asel Barlık, antrenmanda tanıştığı arkadaşlarıyla spor yaparak güzel vakit geçirdiğini söyledi. Jimnastik sporunu yaparak kendini geliştirdiğini belirten Barlık, “Jimnastikteyken çok eğleniyorum ve jimnastiğe de bayılıyorum. En güzel jimnastik okulu burası, çok seviyorum. İyi ki gelmişim” diye konuştu.

Aras Türken adlı minik sporcu ise, “Jimnastiğe yeni başladım. Jimnastiği çok seviyorum ve bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.