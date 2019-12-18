Siirtli öğrenciler bardakla ritim tutup türkü söyledi

Siirt'te eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Cup Song eşliğiyle türkü söyledi. Öğrencilere bardaklar eşliğinde ritim tutarak türkü söylemeyi öğrettiğini belirten okulun müzik öğretmeni Özlem Aslan, öğrencilerin kısa sürede gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun olduğunu aktardı. Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' parçasının üzerinde çalıştıklarını belirten Aslan, "Çocuklarla müziğe dair bir şeyler yapmaya başladık. Şuan için elimizdeki malzemelerle oluşturduk. Bardak ritim de bunlardan bir tanesi, ilerleyen zamanlarda daha fazla etkinliklerimiz olacaktır. Ritmi daha eğlenceli hale getirmek istedik. Çocukların ilgisini çektik. 2-3 kişiyle başladık. Çocukların ilgisi oluşmaya başladı. Önce bir sınıfta başladık şuan tüm okulda bir yarış haline geldi bu. Sene sonu gösterimizde de 30-40 kişilik bir ekiple bunu yapmayı planlıyoruz. Daha fazla bir parçayla. Şuan bir parçayla çalıştık bir haftalık çalışmayla daha sonra 2-3 parçayla daha çok sayıdaki öğrencilerle beraber bu etkinliği sürdürmek istiyoruz” dedi.

Farklı bir çalışma olan bardak eşliğinde ritim tutarak söyledikleri türkünün çok heyecan verici olduğunu belirten Helin Aktay adlı öğrenci, bu çalışmanın çok zevkli olduğunu söyledi. Aktay, "Özlem hocayla bu ritim çalışmasını yapmaya başladığımız gün istememiştim. Ama sonradan Özlem hoca bize alıştıra alıştıra yaptı bunu. Sonra güzel bir hale geldi. Sınıfta yarışmasını yaptık 2, oldum. Tüm okul halinde çalmaya başladık. Görenler bize öğret diyorlar" diye konuştu

Emrullah Batur adlı öğrenci ise, "Bu ritim alışkanlığını öğretmenimiz bize öğretti, çok sevdik biz bu ritmi. Yani vaktin nasıl geçtiğini hemen unutuveriyoruz. Çok hoşumuza giden bir çalışma. Bundan dolayı öğretmenimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.