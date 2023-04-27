Siirtli öğrenciler okul bahçesinde sebze yetiştirecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı politikalardan bir tanesi olan sebzecilik canlanıyor projesi çerçevesinde öğrenciler, okul bahçelerinde fide yetiştirmeyi öğrenecek. Bu uygulamayla öğrenciler, eğitim görürken bir yandan da okul bahçelerinde ekecekleri sebze fideleri sayesinde tarımı da öğrenecekler.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağaç Müzesinde gerçekleştirilen törende 3 bin sebze fidesi 35 okulun öğrencilerine dağıtıldı.