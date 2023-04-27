İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirtli öğrenciler okul bahçesinde sebze yetiştirecek

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü himayesinde öğrenciler, okulun bahçesinde kendilerine ayrılan bölümde domates, biber, salatalık gibi ürünler yetiştirecek.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı politikalardan bir tanesi olan sebzecilik canlanıyor projesi çerçevesinde öğrenciler, okul bahçelerinde fide yetiştirmeyi öğrenecek. Bu uygulamayla öğrenciler, eğitim görürken bir yandan da okul bahçelerinde ekecekleri sebze fideleri sayesinde tarımı da öğrenecekler.


Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağaç Müzesinde gerçekleştirilen törende 3 bin sebze fidesi 35 okulun öğrencilerine dağıtıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.