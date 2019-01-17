Siirtli öğrenciler Romanya'ya gidecek

Siirt'te bir grup lise öğrencisi Romanya'da mesleki eğitim görecek.

Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup öğrenci Erasmus kapsamında meslek öğrenmek için Romanya'nın Bükreş kentine gidecek. Yurtdışında öğrencilerin alacakları elektrikli ve hidrolik asansör sistemlerinin bakım onarımı ve mekanik kursu eğitiminin 2 hafta süreceğini belirten Lisenin Makine Teknoloji Alan Şefi Cengiz Cezlan, öğrencilerin alacakları eğitimle bilgi birikimleri artacağı gibi kendi alanlarında tecrübe sahibi olacağını dile getirdi. Cezlan, “20 Ocak'ta Romanya'nın Bükreş kentine 7 öğrenci ve bir öğretmenimizi göndereceğiz. Bu proje kapsamında asansör tesisatçılığını ve mekanik kursu göreceklerdir. Bu proje bittikten sonra öğrencilerimiz hem Avrupa birliğinde geçerli bir sertifika alacaklar hem de buraya geldiklerinde burada işe girme imkânı olarak büyük avantaja sahip olacaklardır. Gidecek olan arkadaşlarımızın bütün giderleri bu proje kapsamında karşılanacaktır. Proje kapsamında giden öğrencilerimiz oradan aldıkları bilgileri gelip burada öğrenci ve arkadaşlarımıza aktararak burada iş yaşamında hemen işe girecek ve böylelikle iş sahibi olacaklardır” dedi.

Yurtdışına gideceği için çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Can Demir adlı öğrenci, “Biz yurt dışına Romanya'ya gideceğiz. Orada öğrendiklerimizi bize çok katkı sağlayacaktır. Buradan mezun olduktan sonra iş sahibi olacağımız için mutluyuz” diye konuştu

Vedat İnan adlı öğrenci ise, “Makine bölümünde okuyorum. Gelecek hafta Romanya ya gideceğiz. Orada asansör bakım eğitimi alacağız. Buraya geldiğimiz zaman iş imkanları daha çok olacak. Daha iyi bir yere girmeyi umut ediyorum” ifadelerinde bulundu.