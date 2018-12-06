Siirtli öğrenciler TÜBİTAK yarışlarında 2'nci oldu

Van ilinde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bölge yarışmalarında ikinci olan 'Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' öğrencilerini Vali Ali Fuat Atik makamında kabul etti.

Proje hakkında bilgi veren, Proje koordinatörü okul öğretmeni Mehmet Özhan Turhan, öğrencilerin “Siirt'te Sabatlar Unutuluyor” projesi ile 2'ncilik ödülü kazandıklarını söyledi. Proje koordinatörü öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Vali Atik, projeci bir nesil yetiştirmek için daha fazla çalışmak gerektiğini belirtti. Öğrencilerin bilimsel projelere yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Atik, bu tür projelerde Valilik olarak öğrencilerimize her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Atik, ziyaret sonunda öğrencilere kitap hediye etti.