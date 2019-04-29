Siirtli öğrenciler Vali Atik ile röportaj yaptı

Siirtli öğrenciler, çıkaracakları Teneffüs Dergisi'nin 1'inci sayısı için Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile röportaj yaptı.

Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu öğrencileri ve okul müdürü Abbas Balcı, İngilizce öğretmeni Emine Karaman, bilişim ve teknolojileri öğretmeni Neşe Karakaş Yüce, 8. sınıf öğrencileri Elif Nazlı Ertuğrul, Cemre Iraz Zorlu ile birlikte Vali Atik'i makamında ziyaret etti. Vali Atik, öğrencilere azimli ve planlı bir şekilde çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitim başta olmak üzere çeşitli konularda soru soran öğrencilere cevap veren Vali Atik, zaman zaman esprili yanıtlarıyla çocukları güldürürken, aile eğitiminden, öğrencilik yılları, mülki idare mesleğindeki deneyim ve tecrübeleri, yabancı dil eğitimi, spor kültür ve köşe yazarlığına kadar birçok soruya da yanıt verdi.

Okulun eğitim durumu hakkında da bilgi alan Vali Atik, Siirt il genelinde eğitim seviyesini en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını, bu konuda herkese büyük görev düştüğünü sözlerine ekledi. 'Teneffüs' adlı derginin tanıtımını yapan öğrenciler, röportaj talebini kabul ettiği için Vali Atik'e teşekkür etti.

Öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Atik, ziyaret anısına öğrencilere kitap ve birer kol saati hediye etti.