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Siirtli öğrencilere gıda güvenilirliği ve hijyeni eğitimi verildi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenilirliği ve hijyeni eğitimi verildi.


Siirt'te öğrencilere gıda güvenirliği ve hijyeni eğitimi verildi. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Enver Özdemir, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve öğrencilerin güvenilir gıda hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacı ile ortaokullarda eğitim verdiklerini söyledi. Özdemir, "Öğrencilerin güvenilir gıda, gıda satın alırken ve tüketirken dikkat edilecek hususlar, gıda zehirlenmeleri, alo gıda 174 hattı, satın aldıkları ürünlerde nelere dikkat etmeleri gerektiği, ambalajlı ürünlerde kontrol etmeleri gereken etiket bilgileri, toplu tüketim yerlerinde işletmelerin uyması gereken hijyen kuralları, gıda zehirlenmelerinin belirtileri ve zehirlenme sonrası izleyecekleri yol ve Bakanlığın Alo Gıda 174 şikayet hattının çalışma usulleri konularında bilgi verilmiştir" dedi.

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