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Siirtli öğrencilerin karne heyecanı

Siirt’te 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karne dağıtım töreni düzenlendi.

Siirt'te 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karne dağıtım töreni düzenlendi.


Mehmetçik İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve şube müdürleri katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Atik, çocuklar sohbet ederek karne hediyesi olarak kitap ve satranç takımı hediye etti.


Siirt genelinde 517 okulda 93 bin 827 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

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