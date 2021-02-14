İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirtli şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Piyade Er Süleyman Sungur’un acı haberi Siirt’teki baba evine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Piyade Er Süleyman Sungur'un acı haberi Siirt'teki baba evine ulaştı. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.



13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda, PKK terör örgütü tarafından alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Siirt kent merkezinde bulunan ailesine şehadet haberi verilirken, eve dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı Malatya'da yapılan otopsinin ardından memleketi Siirt'te uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.