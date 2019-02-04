Siirtli taekwondocuların tek hedefi ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek

Türkiye genelinde katıldıkları turnuvalarda birçok derece elde eden Siirtli taekwondocular, Antalya Belek'te yapılacak olan Uluslararası Open Cup Taekwondo Şampiyonası'na yoğun bir tempoyla hazırlanıyor.

Türkiye Şampiyonası'nda turnuvalarda çok sayıda derece elde eden Siirtli taekwondocular, çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Taekwondo Salonu'nda Uluslararası Open Cup Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, şampiyonadan iyi derecelerle dönmek istiyor. Şampiyonadan derece almak için haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını söyleyen Antrenör Gamze Süngü, sporcuların özverili çalışmasının kendisini heyecanlandırdığı gibi madalyaya da adım adım ilerlediklerini belirtti. Süngü, “Siirt Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına 3 yıldır çalışmalarımıza devem etmekteyiz. Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda sporcum Edanur Toprak, 44 kilogramda genç kadınlarda sıralamaya girerek ülkemizi Antalya Belek'te yapılacak olan ve 6.'sı düzenlenen uluslararası Open Cup müsabakasında temsil edecek. Çalışmalarımız haftanın 6 günü Siirt Taekwondo Salonu'nda devam ediyor. Hedefimiz öncelikle yapılacak olan Open Cup müsabakasında dereceye girerek yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcuma öncelikle Open Cup'ta, daha sonra milli takım seçmesinde ve yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Amacımız ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip ilimize şampiyonluk getirmektir” dedi.

Taekwondocu Edanur Toprak ise müsabakalarda rakiplerini yenerek Siirt'e ve ülkesine madalya armağan etmek istediklerini aktararak, “4 yıldır taekwondo yapıyorum. Konya'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girdim. İlimizi ve ülkemi Antalya'da yapılacak olan şampiyonada başarıyla temsil etmek istiyorum. Antalya'da yapılacak olan şampiyonada dereceye girersem Avrupa'ya gidip, Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Şampiyon olup bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşımızı herkese okutmak istiyorum” diye konuştu.

İzmirli sporcu Hayrunisa da duygularını şöyle dile getirdi:

“Türkiye Şampiyonası'nda almış olduğum başarıdan dolayı Antalya'da yapılacak olan Open Cup uluslararası şampiyona girmeye hak kazandım. Hedefim şampiyon olmak ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmek."