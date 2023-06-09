Siirtli üreticilere hibe destekleri verilmeye başlandı

Siirt’te, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde başvuruları kabul edilen ve isimleri asıl listede olup hibe almaya hak kazanan yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzalanmaya başlandı.
Siirt'te, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde başvuruları kabul edilen ve isimleri asıl listede olup hibe almaya hak kazanan yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzalanmaya başlandı.
Program çerçevesinde Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve yatırımcı Murat Kocaağa arasında sözleşme imzalandı.
Pervari Ekindüzü köyünde çiftçilik yapan Murat Kocaağa'ya Arıcılık Projesi çerçevesinde 648 bin TL proje tutarı karşılığında, 500 adet kovan, 1 adet bal süzme makinesi, 1 adet tek kişilik sır alma tezgâhı, 1 adet arıcı barakası, 1 adet mobil güneş enerji sistemi, 1 adet bal sağım çadırı, elektrikli çit sistemi, şurupluk ve ana arı ızgarası desteği verilecek.