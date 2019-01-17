Siirtli üreticilere organik tarım sertifikası verildi

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında Siirt'te organik arıcılık yapan 13 arı yetiştiricisine organik arı sertifikası verildi.

Organik tarımın yaygınlaşması için çalışmaların devam ettiğini belirten Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, tarımda verimliliği artırmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda çiftçilerimize gerekli olan eğitimin verilmeye devam edeceğini belirtti. Demirhan, “Düzenlemiş olduğumuz sertifika dağıtım törenine sertifikalarını çiftçilerimize takdim ettik. Amacımız üreticilerimizin organik tarımda aldıkları eğitimi uygulayarak üretimi arttırmak. Organik tarımın yaygınlaşması için eğitim ve çalışmalarımız devam edecektir” dedi.