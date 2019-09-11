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Siirtli vatandaşların tercihi ikinci el telefon oldu

Siirt’te sıfır telefon fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar ikinci el telefona yöneldi.

Siirt'te sıfır telefon fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar ikinci el telefona yöneldi.


Siirt'te sıfır ve ikinci el telefon alıp satan Savaş Gök, son bir yıl içerisinde ikinci el telefonlara ilginin arttığını dile getirdi. Vatandaşların sıfır telefonlara ilgisinin azaldığını, ikinci el telefonlara yöneldiğini belirten Gök, "Şu an gördüğümüz kadarıyla sıfır telefonlardaki fiyat artışlarından dolayı vatandaş ikinci el telefona yöneldi. İkinci ellerde satışlarımız daha iyi gidiyor. Sıfır telefon fiyatları vatandaşların alım gücünün üzerinde. Bunun yanında ikinci el telefon alacak olan vatandaşlara da bir uyarı yapmak istiyorum. İnternet üzerinden alınan telefonlar sorunlu olabiliyor. Alınca herhangi bir muhatap bulunamıyor. Telefon alırken vatandaşların buna dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

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