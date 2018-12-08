Siirtli yatırımcıdan enflasyonla mücadeleye tam destek

Siirt'te esnaf ve yatırımcıların 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na destekleri sürüyor. Siirtli yatırımcı ve aynı zamanda 24 Haziran seçimlerinde MHP Siirt Milletvekili adayı olan Faraç Çelebi, enflasyonla mücadeleye yüzde 28,5 destek çıktı.

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesi karşısındaki Çelebi Yaşam Merkezinin Yönetimi Kurulu Başkanı olan Faraç Çelebi, enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına destek vererek, apart dairelerde kaçırılmayacak yatırım fırsatı sağlamayı amaçlıyor. Enflasyonla mücadelede hükumetin yanında oldukları aktaran Çelebi, 80 bin TL olan 1+1 balkonsuz, 90 bin TL olan 1+1 balkonlu ve 90 bin TL olan 2+1 balkonlu apart dairelerin fiyatlarının 60 bin TL'den satışa sunduğunu söyledi. Satın alınacak dairelere karşılık aylık 600 TL kira geliri garantisi verdiklerini de aktaran Çelebi, yaklaşık 300 dairenin satışa çıkarıldığını, elde edilmesi planlanan 25 milyon ile 30 milyon lira dolayındaki kaynağın Siirt ekonomisine bir döngü oluşturacağını aktardı

Siirt'te 60 milyon liralık yatırımı bulunuyor

Siirt'te gaz dolum, Çelebi petrol ofisi tesisi ve 2015 yılında Kezer yerleşkesi bölgesinde 870 adet 1+1 ve 2+1 satılık ve kiralık apart daireden oluşan bir yaşam merkezini kuran Çelebi, 2018 yılında da 340 odalı otel hizmete açtırdı. Siirt'te yaklaşık 60 milyon TL dolayında yatırımı bulunan Çelebi, satışa çıkarılan apart dairelerden elde edilecek gelirle üniversite yakınında yeni bir yaşam merkezi daha kurmayı hedefliyor. Enflasyonla mücadeleye destek için kira ve fiyatlarda indirim uygulayan Çelebi, girişimcilere de çağrıda bulundu. Çelebi, "Ticarette kazancın yüzde 80'i cesaretli olmaktan geçiyor, dürüst ve sabırlı olun, iyi bir planlama yaptıktan sonra hedefinize odaklanın. Bu sizi başarıya götürecek. Tabi bunun için de öncelikle kendi markanızı kurun. Çünkü marka en önemli yatırım aracıdır" dedi.