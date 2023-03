Siirtliler kırmızı et yerine balığa yöneldi

Siirt'te vatandaşlar, kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı balığa yöneldi.

Kırmızı etin fiyatının yükseldiği Siirt'te, vatandaşlar beyaz ete rağbet gösterdi. Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlardan dolayı vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini belirten esnaf Veysi Kezer, vatandaşların pahalı olan kırmızı etin yerine balık almayı tercih ettiğini dile getirdi. Balık satışlarının artığını belirten Kezer, "Vatandaş balığa rağbet gösteriyor. Her çeşit balıklarımız bulunmaktadır ve fiyatlarımız uygundur. Balık, sağlık açısından da çok iyi. Balık demek sağlık demek. Ete göre de çok daha ucuz” dedi.

Müşterilerden Yalçın Toprak, "Baktığımız zaman balık daha uygun geliyor bizlere. 1 kilo et parasına 4 - 5 kilo balık alabiliyorsun. Bana göre balık fiyatları aile bütçesine uygundur. Şimdiden fiyatlar böyle arttıysa Ramazan kırmızı etin fiyatı daha da artar. İnsanların balık tercih etmesi daha iyi. Hem sağlıklı hem de güzel” diye konuştu.

Müşterilerden Mehmet Fatih Kaçar da, kırmızı et yerine balık satın almayı tercih ettiğini belirterek, "2 kilo kırmızı et alacağımıza 5 kilo balık alıyoruz. Bizim için fiyatları daha uyguna geliyor. Ramazan ayında da balık yemek kırmızı etten daha iyi olur. Şu an 4 kilo çupra balık aldım. 4 kilo almamın sebebi kırmızı etin 1 kilosuna denk gelmesi” ifadelerinde bulundu.