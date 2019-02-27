Siirt'te 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baykan-Kozluk karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 1 kilo 100 gram toz esrar maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 60 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığı ifade etildi.