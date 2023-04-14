Siirt'te 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla planlı ve titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde; A.B. ve M.S.Y. isimli şahısların Siirt'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ve fiziki takip sonucu 13 Nisan 2023 günü şüpheli şahıslara ait 3 adreste ve araçlarında eş zamanlı icra edilen operasyon neticesinde; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 4 parça halinde toplam 1 kilogram 600 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve M.S.Y. isimli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere Siirt Cumhuriyet Savcılığına sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Batman M Tipi Kpalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.