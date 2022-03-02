Siirt'te 10 bin TL değerinde malzeme çalan 2 hırsızdan 1'i tutuklandı

Siirt kent merkezinde bir iş yerinde 10 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlardan 1'i tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç unsurlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 1554. Sokakta faaliyet gösteren bir iş yerinde 10 bin TL değerinde muhtelif kablo, su dinamosu ve sıhhi tesisat malzemeleri çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.