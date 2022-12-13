Siirt'te 11 aylık kaza bilançosu: 8 ölü, bin 152 yaralı

Siirt'te son 11 aylık trafik kazası bilançosu korkuttu. Meydana gelen 775 kazada 8 kişi öldü, bin 152 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Siirt'te son 11 ayda kaza bilançosu korkuttu. 775 kazada 8 kişi öldü, bin 152 kişi yaralandı. Kazaların 8'i ölümlü, bin 152 yaralanmalı olurken 571'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Kazalar aylara göre ocak ayında maddi hasarlı 37, yaralanmalı kaza 42, yaralı sayısı ise 61. Şubat ayında maddi hasarlı 26, yaralanmalı kaza 42, yaralı sayısı ise 55. Mart ayında maddi hasarlı 32, yaralanmalı kaza 40, yaralı sayısı ise 51 kişi. Nisan ayında maddi hasarlı 28, ölümlü ve yaralanmalı kaza 53, yaralı sayısı ise 81. Mayıs ayında maddi hasarlı 32, yaralanmalı kaza 61, yaralı sayısı ise 90 kişi. Haziran ayında maddi hasarlı 37, ölümlü ve yaralanmalı 38, ölü sayısı 4, yaralı sayısı ise 58 kişi. Temmuz ayında maddi hasarlı 27, yaralanmalı kaza 32, yaralı sayısı ise 60 kişi. Ağustos ayında maddi hasarlı 245, yaralanmalı kaza 352, ölü sayısı 4 yaralı sayısı 536 kişi. Eylül ayında maddi hasarlı 39, yaralanmalı kaza 47, yaralı sayısı 77 kişi. Ekim ayında maddi hasarlı 30, yaralanmalı kaza 39, yaralı sayısı 43 kişi. Kasım ayında maddi hasarlı 38, yaralanmalı kaza 29, yaralı sayısı 40 kişi olduğu açıklandı.

Sürücü hataları ve kaza nedenleri

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak belirtildi.