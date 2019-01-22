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Siirt'te 110 kişi futbolda aday hakem olmaya hak kazandı

Siirt’te, İl Hakem Kurulu Başkanlığınca 130 kişiye futbol aday hakemlik kursu verildi.

Siirt'te, İl Hakem Kurulu Başkanlığınca 130 kişiye futbol aday hakemlik kursu verildi.


Aday hakemlik kursuna atılan 130 kişiye pratik ve teorik eğitim verdiklerini belirten hakem eğitimcisi ve kurul üyesi Mahir Başaran, 9 günlük eğitim sonunda başarılı olan 110 kursiyerin aday hakem olmaya hak kazandığını belirtti. Başaran, “Kursiyerlere futbol oyun kuralları, video, test görüntüsü, saha deneme çalışmalarını uygulamalı ve teorik bir şekilde anlattık. Eğitimin sonunda yaptığımız yazılı sınav sonucu 130 kişiden 110 kişi futbol aday hakem olmaya hak kazandı. İnşallah kursiyerlerimizi süper ligde ve uluslararası karşılaşmaları yönetirken görür gurur duyarız” dedi.

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