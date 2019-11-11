Siirt'te 123 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da, Siirt'te de toplam 123 bin fidan toprakla buluştu.

Tüm Türkiye'de Geleceğe Nefes sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin Siirt'teki resmi töreni Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde yapıldı. Düzenlenen fidan dikim programına Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, kurum müdürleri, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saatler 11.11'i gösterdiğinde toplu olarak fidan dikimine geçildi. Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde 20 bin fidan toprakla buluştu. İl genelinde ise toplam 123 bin fidan aynı anda dikildi.

Siirt'te 123 bin fidanın toprakla buluşturulmasının mutluluk verici olduğunu belirten Ferhat Tekin adlı vatandaş, doğa ve yeşilliklerin var oldukça insanların hayat bulacağını belirterek herkesin bir fidan dikmesi gerektiğini söyledi. Tekin, "81 ilde yapılan fidan dikimine bizde eşlik ediyoruz. Geleceği bir fidan sende dik projesinde bizde bulunduk. Gelecekte biz görmesek bile çocuklarımız ağaç gölgesinde eğlenecekler oyunlar oynayacaklar bir fidan da sizde ekin" dedi.

Burak Korkut adlı öğrenci ise, "Bugün fidan diktik. Gayet güzel bir etkinlik bence 81 ilde yapılıyor. Bir tane bile olsa herkesin bir fidan dikmesi gerekiyor. Çünkü geleceğimizi fidanlara borçluyuz. Yeşilliğe doğaya borçluyuz" diye konuştu.