Siirt'te 13 yer üstü su kaynağında analiz yapıldı

Siirt'te, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı su kaynaklarında analizleri yapıldı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği” kapsamında sulama amaçlı kullanılan suların analizleri il müdürlüğü teknik elemanları tarafından uygun cihazlar kullanılarak yapıldığı belirtildi.

Siirt sınırları içerisinde 13 adet yer üstü su kaynağından aylık, 1 adet yer altı su kaynağından ise 3 aylık dönemlerde olmak üzere düzenli olarak numuneler alınarak analizler yapıldığı, belirlenen noktalardan alınan suların sıcaklık, pH, suda çözünmüş oksijen (ORP), elektrik iletkenliği, klorofil-a, nitrat, orta fosfat, toplam fosfor ve toplam azot parametreleri ölçülmektedir. Yapılan analizler neticesinde Siirt'te suların tarımsal kirlilikten etkilenmediği ve suların temiz olduğu tespit edilmiştir. Analiz çalışmaları aylık dönemler halinde düzenli olarak yapılmaya devam edileceği belirtildi.