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Siirt'te 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, farklı suçlardan toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranmakta olan E.C. ile sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranmakta olan Ö.Ş.'nin yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranmakta olan E.C. isimli şahıs ile Siirt 2. Asliye Ceza Mahkemesince sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranmakta olan Ö.Ş. isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan E.C. ve Ö.Ş. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış olup, aynı gün Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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