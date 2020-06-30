Siirt'te 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesi Ardıçdalı köyünde 14 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve görevini yaptırmamak için direnme suçlarından 14 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan JASAT'ın, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve görevini yaptırmamak için direnme suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan R.A. Siirt'in Baykan ilçesi Ardıçdalı köyünde, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde, 29 Haziran 2020 günü icra edilen operasyonda yakalanmış ve yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tutuklanarak aynı gün Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir” denildi.