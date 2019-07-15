Siirt'te “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği

SİİRT (İHA) – Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, protokol üyeleri ve yüzlerce Siirtlinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Güres Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı ve dev Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüşe Vali Atik, eşi Fulya Atik'in, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Vali yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, sivil toplum örgütleri, şehit yakınları, gaziler ve yüzlerce Siirtli katıldı. Türk bayrağının açıldığı yürüyüşte güzergâh üzerindeki binalardan vatandaşlar yürüyüşe alkışlarla destek verdi. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ” temalı fotoğraf sergisi açıldı. Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergiye, vatandaşlar ilgi gösterdi. Fotoğraf sergisinin ardından Vali Atik, 15 Temmuz anı defterini imzaladı. Daha sonra Vali Atik ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından aziz şehitler için dualar okundu. Cumhurbaşkanlığınca Hazırlanan “15 Temmuz Belgeselinin İzlenmesi” ile devam eden program, 15 Temmuz Demokrasi meydanında kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi konuşmayı yüzlerce Siirtli izledi.

Daha sonra bir konuşma yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, “15 Temmuz'un karanlığını aydınlatan ve hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Atik, “Türk milletinin önünü kesmek için asırlarca kumpaslar tertipleyenler, tuzaklar kuranlar, 15 Temmuzda da yine iş başındaydı. 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütünce gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, en alçak darbe teşebbüsü olarak, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak tescillenmiştir. 15 Temmuz, vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir; şehit kanlarıyla İslâm vatanı yapılmış bu coğrafyanın işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir.

Milli iradeye yönelik bu menfur girişim kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bedenini tanklara, bombalara, kurşunlara siper eden, "Vatan, Millet, Bayrak, Devlet ve Demokrasi " sevdalısı Yüce Türk Milleti'nin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramış, tarihi şan ve şeref destanlarıyla dolu olan Milletimiz, bu vakur mücadelesiyle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

FETÖ, tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirme çalışmış ancak milletimiz, ülkemizin bekası için fedakarca bir direniş göstererek terör örgütünün hain planına engel olmuştur. Şeytana ruhunu satan, Müslüman görünümlü haçlı yardakçısı, hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya'dan yetiştirdiği cinayet örgütüne, Türkiye'yi vurun emri verdi.

Kuzu postuna bürünmüş, kudurmuş şeytan ruhlu canavarlarını milletimizin üzerine saldı.

Milletimiz, silahsız ve savunmasız sokağa çıkıp bedenlerini siper ederek, tankların altına yatıp, tankların altında ezilerek, ölerek darbeye karşı çıkmış, hain darbe girişimini engellemiştir.

O karanlık geceyi 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 7'den 70'e milletimiz aydınlattı. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Boşnak'ı, vatanımızı alçak darbecilere karşı birlikte savunduk, birlikte kurtardık. Sonuç, Namusumuzu ve vatanımızı, ‘kirletmedik'” dedi.

“15 Temmuzda vatan hainlerinin heveslerini kursaklarında bıraktık”

Vali Atik, “15 Temmuz'da şehit olan 250 kardeşimizin sımsıcak kanı toprakla buluşmuş, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu, bölünmeyeceğimizi, parçalanmayacağımızı adeta tescillemiştir.

Zira bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır, Şehitlerimizin emanetidir.

Ne kadar övünsek azdır, sanki o gece Çanakkale'den Sakarya'dan Dumlupınar'dan geldiler ve milletimize güç verdiler.Aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve gazilerimize şükran borçluyuz, hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ülkemizin demokrasi tarihinde önemli olaylara damga vuran ve ilkleri gerçekleştiren Siirt halkı, 15 Temmuz gecesinde de yeni bir destan yazarak, gözü dönmüş dış mihrakların maşası hain darbecilere geçit vermedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde askerin sokaklara indiği tek il olan Siirt'te bu gözü dönmüş canilere karşı her türlü tehlikeyi göze alan ve canlarını ortaya koyan Siirtliler, tüm dünyaya demokrasi dersi verdiler” diye konuştu.

“Siirt halkı Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır”

Vali Atik, “Darbe gecesi canilerin silahlarına ellerini, tanklarına karşı bedenlerini ortaya koyarak canlarını hiçe sayan Siirt halkı; Valisiyle, Sivil toplum kuruluşlarıyla, basını ile ve toplumun tüm katmanları ile yekvücut olarak, darbe gecesinden sonrada demokrasi nöbetlerine yoğun bir katılım göstererek, ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynamak isteyen karanlık güçlere karşı devletimizin birlik ve bütünlüğüne, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış ve tarihi bir duruş sergileyerek, en güzel cevabı vermiştir. Hain darbeye karşı dik duran tüm Siirtli vatandaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara FETÖ/PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. Bundan sonra hepimize düşen görev; Fethullahçı Terör örgütüyle birlikte küresel güçlerin tetikçiliğini yapan diğer cinayet ve ihanet çetelerinin kökünü hep birlikte kurutmaktır. Aksi halde yarın Mahkemeyi Kübra'da bunun hesabını veremeyiz. Bize bağımsız ve hür bir vatan bırakan şehitlerimizin yüzüne bakamayız. Bu duygularla, tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü tebrik ediyor, 15 Temmuz'da devletimizin bütünlüğüne, Milletimizin istikbaline ve hürriyetine darbe vurmak isteyen hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Son söz olarak diyorum ki, şehitler ölmez vatan bölünmez” diye konuştu.

Program, salaların okunması ve dualarla devam etti.