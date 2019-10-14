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Siirt'te 150 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı

Siirt Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, okulları ziyaret ederek maddi durumu düşük öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.


Siirt Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Nevzat Amcalar ve beraberindeki üyeleri, kentteki bazı okulları gezerek çocuklara boya, kalem, defter kabı ve hikaye kitabı hediye etti. Yardım ile ilgili konuşan Amcalar, vakfı olarak 150 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi. Amcalar, "Her il ve köylerde belirlediğimiz öğrencilerimize giyim ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Tamamen kendi bütçemizle ve imkanlarımızla hazırladığımız yardım paketlerini merkez ve köy çocuklarına hediye ediyoruz. Çocuklarımıza bir tebessüm kazandırmak en büyük amacımızdır" dedi.


Hediyelerine kavuşmanın sevinci yaşayan öğrenciler, yardımlarından ötürü Siirt Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'na teşekkür etti.

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