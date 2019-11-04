Siirt'te 16 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt kent merkezinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 16 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen kaçak sigaralara el konularak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.