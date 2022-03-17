Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt'te yaşayan ve Bitlis-Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "6 ayrı kişiyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından aranan ve hakkında toplam 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Ç., Kezer mevkiinde icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

S.Ç.'nin adli işlemleri tamamlanmasına müteakip sevk edildiği Siirt Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.