Siirt'te 17 milyon 482 bin TL'lik yatırım için imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Siirt il ve ilçelerinde uygulanacak olan toplam 17 Milyon 482 bin TL bütçeli 4 projeye ilişkin protokol, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından Valilik toplantı salonunda imzalandı.

Valilik makamında yapılan görüşmede Siirt il ve ilçelerinde uygulanacak projelere ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve hayvancılık sektörüne destekler artarak devem edeceğini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, GAP İdaresi ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilecek 4 önemli proje ile şehir tarım ve hayvancılık sektörüne çok önemli bir ekonomik katma değer katacağını dile getirdi.

Projelerin Siirt'te hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, “Tarım ve hayvancılık sektörüne desteklerin artarak devam edecektir. GAP İdaresi, Siirt ilinde ana bütçe yatırım programında yer alan ve toplam bütçesi 17 Milyon 482 bin 209 TL olan 4 proje için GAP İdaremiz 10 milyon 621 bin 973 TL katkı sağlamıştır. İlimizin ekonomik can damarı tarım ve hayvancılığın gelişmesine, üreticilerimize ve çiftçilerimize önemli destekler sunacak projelerin hayata geçirilmesinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, GAP İdaresine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol imza törenine, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Tillo Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Ekonomik Kalkınma Genel Koordinatörü Celal Kaya ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan katıldı.