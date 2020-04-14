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Siirt'te 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt’te farklı suçlardan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Siirt'te farklı suçlardan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 yıldır aranan ve 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A.'nın Uluköy'e geleceğinin öğrenilmesi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kapıkaya köyü nüfusuna kayıtlı Ü.A., kamu malına zarar verme , hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya bulundurma , silahla tehdit, basit yaralama, yaralama, basit yaralama, kamu malına zarar verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 6 yıldır aranan ve 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın jandarma suç araştırma timi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun zamandır yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Uluköy'e geleceğinin öğrenilmesi üzerine 13 Nisan 2020 günü köyde icra edilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan Ü.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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